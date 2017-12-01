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Общество

На КПП «Ак-Тилек» очередь из фур достигла 12 километров

Фото ИА «24.kg». Водитель фуры Владимир Рябинченко в очереди на кыргызско-казахской границе

На КПП «Ак-Тилек» тянется уже 12-километровая очередь из фур, и машины продолжают прибывать в надежде на то, что накануне президенты Кыргызстана и Казахстана обсудили проблему и пришли к решению, что правительства двух стран в течение декабря должны доработать дорожную карту по урегулированию взаимодействия.

Сооронбай Жээнбеков заявил журналистам, что границы будут открыты до подписания дорожной карты. Однако ситуация на КПП не улучшилась.

У пропускного пункта «Ак-Тилек» на объездной дороге дует холодный режущий ветер. Водители фур, которые раньше собирались по несколько человек, чтобы переговорить и перекурить, сегодня попрятались по кабинам. И только водитель машины, стоящей почти у самого въезда в пункт, нервно прохаживается поперек пустой дороги — от одной обочины к другой, наблюдая, сколько еще машин в очереди перед ним.

Владимир Рябинченко, с которым мы разговорились, гражданин Кыргызстана. Он уже лет двадцать занимается перевозкой грузов в Россию. На этот раз загрузился сувенирами и обувью. Говорит, что подобного безобразия не видел за все двадцать лет работы.

— Как давно стоите в очереди?

— Девятый день сегодня. Сил уже нет.

— Сколько времени занимает осмотр одной машины?

— Машины на КПП заезжают примерно каждые полтора часа.

— Похоже, что сегодня вы уже проедете границу...

— Дай бог, — вздыхает собеседник, — Уж скорей бы эти правители разобрались между собой. Только этого и ждем.

Всем известно, что правительство выделяет немалые средства на поддержку дальнобойщиков, которые стоят в очереди неделями.

— МЧС привозит еду прямо к машинам. Скорая помощь патрулирует. Раздают таблетки, лечат. Патрульная милиция часто проезжает. На это не жалуемся.

— Солярку не выдают на обогрев?

— Нет. За свой счет греемся. В этих машинах есть автономные печки. Около пяти литров солярки в день на обогрев уходит. А у кого холодильные камеры работают, постоянно с заведенными машинами стоят, чтобы не пропал груз. Они очень большие убытки несут, — рассказывает дальнобойщик.

Когда мы собрались уезжать, подошел пограничник и заявил, что здесь снимать нельзя. Интересно, с каких же это пор и кем принято решение?

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». На КПП «Ак-Жол» длинной очереди нет

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» большой очереди нет. Легковые машины проезжают довольно быстро. Здесь очередь составляет всего несколько десятков метров.

«Вы журналист? У нас все хорошо. Спасибо большое журналистам за то, что приезжали и сообщали властям и народу о том, что здесь творилось», — прокричал водитель такси, проезжая мимо.
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