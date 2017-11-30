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Власть

Переговоры состоялись. Сооронбай Жээнбеков встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Состоялась неформальная встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее сообщалось, что у главы Кыргызстана не запланировано двусторонних переговоров в Минске. Однако журналистам он сообщил, что готов обсудить с Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Пока неизвестно, касался ли разговор ситуации на границе.

Обстановка на границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.
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