Переговоры состоялись. Сооронбай Жээнбеков встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Состоялась неформальная встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее сообщалось, что у главы Кыргызстана не запланировано двусторонних переговоров в Минске. Однако журналистам он сообщил, что готов обсудить с Нурсултаном Назарбаевым ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Пока неизвестно, касался ли разговор ситуации на границе.

Обстановка на границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.