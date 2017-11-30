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Власть

Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана

Президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом вчера поздно вечером журналистам сообщил сам Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, завтра, 30 ноября, в Минске состоится заседание ОДКБ на уровне глав государств. «Соберутся лидеры организации. Я намерен провести переговоры с Нурсултаном Назарбаевым на полях саммита и обсудить сложившуюся ситуацию», - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что двусторонних переговоров в рамках заседания не запланировано. Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев могут обсудить вопрос в приватном формате, если выпадет такая возможность.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.

  
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