Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана

Президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом вчера поздно вечером журналистам сообщил сам Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, завтра, 30 ноября, в Минске состоится заседание ОДКБ на уровне глав государств. «Соберутся лидеры организации. Я намерен провести переговоры с Нурсултаном Назарбаевым на полях саммита и обсудить сложившуюся ситуацию», - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что двусторонних переговоров в рамках заседания не запланировано. Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев могут обсудить вопрос в приватном формате, если выпадет такая возможность.