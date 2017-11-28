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Власть

Экс-игрок сборной Кыргызстана по футболу стал заместителем председателя ГТС

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщил отдел по связам с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Нурлан Ражабалиев родился 3 февраля 1975 года в Баткенской области. Занимал пост начальника таможни «Ош». В 2000-2003 годах играл за сборную страны по футболу.

Он пришел в ГТС вместо ранее отправленного в отставку Райымбека Матраимова, которого депутаты прозвали Раимом-миллионером
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