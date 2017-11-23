Не соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова

В правительстве Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали, почему уволили заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно писали запросы в правительство о рассмотрении его соответствия занимаемой должности. Народные избранники окрестили его Райымом-миллионером.

Райымбека Матраимова уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

Напомним, распоряжение об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя ГТС подписал сегодня премьер-министр Сапар Исаков.