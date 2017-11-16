Президент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном

Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения и протоколов между правительствами Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 9 ноября и вступает в силу со дня официального опубликования.

Как сообщается, Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации соглашения и протоколов.

Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В кабмине это объяснили тем, что, несмотря на заверения казахских властей, деньги так и не выделялись.