Депутаты Жогорку Кенеша денонсировали соглашение с Казахстаном

Денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Денонсацию поддержали 105 депутатов. Вице-спикер Алтынай Омурбекова проголосовала против.

Напомним, Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС. В кабмине это объяснили тем, что, несмотря на заверения казахских властей, деньги так и не выделялись.

Кыргызстан ссылается на часть 1 статьи 60 и статью 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. В ней указано, что существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.