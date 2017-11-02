Должно быть четкое понимание: ЕАЭС — экономический союз, а не политический

Проблемы на кыргызско-казахской границе до инаугурации не решатся, заявил сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» экс-премьер-министр Темир Сариев.

«Мы должны четко объяснить народу: ЕАЭС — это экономический союз, а не политический. Он предусматривает свободу передвижения капитала, услуг, рабочей силы и товаров. Мы взяли на себя ряд обязательств и должны их исполнять. Политики тут не должно быть. Проблемы на границе начались после озвучивания президентом Кыргызстана определенных посылов в сторону Казахстана и его лидера. И все это превратилось в политический клубок», — добавил экс-премьер.

Возникшую проблему на границе можно решить только на уровне глав государств. Члены правительства попытались, но у них это не получается и, скорее всего, не получится. Темир Сариев

«Мы все понимаем, что до инаугурации этот вопрос не решится, но и после будет непросто», — считает экс-премьер.

Предполагается, что инаугурация нового главы государства состоится 24 ноября.