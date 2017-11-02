13:15
+21
USD 68.96
EUR 80.27
RUB 1.19
Власть

Должно быть четкое понимание: ЕАЭС — экономический союз, а не политический

Проблемы на кыргызско-казахской границе до инаугурации не решатся, заявил сегодня на круглом столе в ИА «24.kg» экс-премьер-министр Темир Сариев.

«Мы должны четко объяснить народу: ЕАЭС — это экономический союз, а не политический. Он предусматривает свободу передвижения капитала, услуг, рабочей силы и товаров. Мы взяли на себя ряд обязательств и должны их исполнять. Политики тут не должно быть. Проблемы на границе начались после озвучивания президентом Кыргызстана определенных посылов в сторону Казахстана и его лидера. И все это превратилось в политический клубок», — добавил экс-премьер.

Возникшую проблему на границе можно решить только на уровне глав государств. Члены правительства попытались, но у них это не получается и, скорее всего, не получится.

Темир Сариев
«Мы все понимаем, что до инаугурации этот вопрос не решится, но и после будет непросто», — считает экс-премьер.

Предполагается, что инаугурация нового главы государства состоится 24 ноября.
Ссылка:
просмотров: 603
Версия для печати
Материалы по теме
Из Казахстана начал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека
Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана
ТЭЦ Бишкека отопительный период проведет без казахского угля
Узбекистан заинтересован в разрешении конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном
Ситуация на границе. Сапар Исаков просит водителей потерпеть, помощь будет
Обмен любезностями продолжается. Обиду высказало правительство Кыргызстана
Приход нового президента Кыргызстана автоматом не изменит ситуацию на границе
Эсен Усубалиев: Кыргызстан всегда находился под диктатом соседних стран
Инаугурация нового президента Кыргызстана пройдет не позднее 25 ноября
Казахстан считает, что выполнил все условия о выделении помощи Кыргызстану
Популярные новости
Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во&nbsp;фракции &laquo;РАЖ&raquo; назревает скандал Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во фракции «РАЖ» назревает скандал
Почему учителям и&nbsp;врачам Кыргызстана не&nbsp;строят дома, объяснили в&nbsp;правительстве Почему учителям и врачам Кыргызстана не строят дома, объяснили в правительстве
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана
Бизнес
Новый сервис самообслуживания от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; &laquo;Личный кабинет куратора&raquo; Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему