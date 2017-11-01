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Власть

Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана

Стала известна дата проведения инаугурации вновь избранного президента Кыргызской Республики. Торжественная церемония вступления в должность Сооронбая Жээнбекова назначена на пятницу, 24 ноября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате действующего главы государства. Ранее аналогичные торжественные мероприятия проходили в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и единожды в самом «Белом доме».

Чиновники пока не раскрывают детали церемонии.

Известно, что впервые торжественная церемония приведения к власти состоится в Государственной резиденции «Ала-Арча».

Согласно процедуре, вновь избранный глава государства принесет присягу на Конституции.

По традиции на торжественное мероприятие приглашаются члены правительства, депутаты Жогорку Кенеша, главы дипломатических миссий, аккредитованных в стране пребывания, выдающиеся личности, деятели культуры и искусства.

Кандидат от партии СДПК Сооронбай Жээнбеков одержал победу уже в первом туре голосования, заручившись поддержкой 54,22 процента избирателей.

Явка на президентских выборах составила 56,34 процента. Итоги голосования были отменены на восьми участках по республике, но влияния на общие результаты это аннулирование голосов избирателей не оказало. 
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