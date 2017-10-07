12:03
+13
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал о навязываемых Кыргызстану Казахстаном руководителях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на вручении государственных наград о навязываемых руководителях Кыргызстану казахской властью.

«Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева. Я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Да, в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, почему тогда пенсии в РК выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в 5 раз? Почему? Потому что разворовывают богатства в Казахстане. И Атамбаев подает им плохой пример. Потому что народ хочет справедливой власти... Правильно Назарбаев на встрече с Бабановым говорил о молодом президенте. Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» — добавил президент.

«Не надо нас учить, мы нашли свой путь», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
Атамбаев напомнил Бабанову о награжденных оружием за «Безопасный город»
Алмазбек Атамбаев: Я буду по-другому говорить, если наши соседи не очухаются
Атамбаев: Народ Кыргызстана не «залетит», а выберет нормального президента
Атамбаев: Если только я не погибну, как Джумакадыров, я с каждым разберусь!
Очередную партию государственных наград вручит президент Кыргызстана
Договор о кыргызско-узбекской границе ратифицирован в трех чтениях
Президент Атамбаев о соблазне чиновников и религиозных деятелей
Алмазбек Атамбаев о единстве и многообразии ислама
Договор о кыргызско-узбекской границе: депутаты спорят, как обсуждать документ
Атамбаев: Вместе мы сможем построить мир на основе диалога, а не санкций
Популярные новости
Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в&nbsp;попытке захвата власти Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
Канатбек Исаев задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;ГКНБ Канатбек Исаев задержан и доставлен в ГКНБ
Премьеру не&nbsp;спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Премьеру не спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту «Манас»
Журналиста Кабая Карабекова вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Журналиста Кабая Карабекова вызвали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»