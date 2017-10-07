Алмазбек Атамбаев рассказал о навязываемых Кыргызстану Казахстаном руководителях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на вручении государственных наград о навязываемых руководителях Кыргызстану казахской властью.

«Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева. Я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Да, в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, почему тогда пенсии в РК выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в 5 раз? Почему? Потому что разворовывают богатства в Казахстане. И Атамбаев подает им плохой пример. Потому что народ хочет справедливой власти... Правильно Назарбаев на встрече с Бабановым говорил о молодом президенте. Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» — добавил президент.

«Не надо нас учить, мы нашли свой путь», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.