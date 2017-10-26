10:06
+16
USD 68.52
EUR 80.63
RUB 1.19
Власть

В парламенте сегодня заменят вице-спикеров: список обсуждаемых кандидатур

В парламенте ИА «24.kg» сегоднябудут избирать новых вице-спикеров. Накануне депутаты избрали нового торага Жогорку Кенеша — 40-летнего члена фракции «Кыргызстан» Дастана Джумабекова.

Как сообщили ИА «24.kg» в Жогорку Кенеше, заместитель спикера от фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова может сохранить свой пост. Но согласно регламенту ее имеет право отозвать фракция, что вряд ли возможно, поскольку ее работа устраивает коллег. Если на ротации будут настаивать, то «РАЖ» не исключает, что выдвинет на должность Таланта Мамытова.

От «Онугуу-Прогресса», возможно, будет баллотироваться на вице-спикера Тазабек Икрамов — накануне, правда, он исключен из фракционных рядов.

Сдаст досрочно полномочия Данияр Толонов («Кыргызстан»). Согласно закону, спикер и его зам не могут быть из одной фракции.

Вице-спикером вместо него может стать член фракции СДПК Асель Кодуранова. Сейчас она возглавляет комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

От «Ата Мекена» на пост зама главы ЖК предлагают Сайдуллу Нышанова.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Защитника Аиды Саляновой назначили консультантом аппарата Жогорку Кенеша
Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
Скандал продолжается. Из фракции «Онугуу-Прогресс» изгнали трех депутатов
Как и почему уходили спикеры парламента Кыргызстана
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Спикером Жогорку Кенеша избран Дастанбек Джумабеков
Дастанбек Джумабеков призвал коллег не делиться на власть и оппозицию
«Онугуу-Прогресс» выдвинул своего кандидата на пост спикера Жогорку Кенеша
Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Коалиция большинства выдвинула на пост спикера ЖК Дастана Джумабекова
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный