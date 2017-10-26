В парламенте сегодня заменят вице-спикеров: список обсуждаемых кандидатур

В парламенте ИА «24.kg» сегоднябудут избирать новых вице-спикеров. Накануне депутаты избрали нового торага Жогорку Кенеша — 40-летнего члена фракции «Кыргызстан» Дастана Джумабекова.

Как сообщили ИА «24.kg» в Жогорку Кенеше, заместитель спикера от фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова может сохранить свой пост. Но согласно регламенту ее имеет право отозвать фракция, что вряд ли возможно, поскольку ее работа устраивает коллег. Если на ротации будут настаивать, то «РАЖ» не исключает, что выдвинет на должность Таланта Мамытова.

От «Онугуу-Прогресса», возможно, будет баллотироваться на вице-спикера Тазабек Икрамов — накануне, правда, он исключен из фракционных рядов.

Сдаст досрочно полномочия Данияр Толонов («Кыргызстан»). Согласно закону, спикер и его зам не могут быть из одной фракции.

Вице-спикером вместо него может стать член фракции СДПК Асель Кодуранова. Сейчас она возглавляет комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

От «Ата Мекена» на пост зама главы ЖК предлагают Сайдуллу Нышанова.