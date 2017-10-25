Как и почему уходили спикеры парламента Кыргызстана

Сегодня спикер парламента Чыныбай Турсунбеков (он возглавлял Жогорку Кенеш с 27 апреля 2016 года) объявил о своей отставке. По его признанию, решение было принято в течение последних 24 часов.

После решения Чыныбая Турсунбекова баллотироваться в президенты, а затем скоропалительного отказа от этой затеи его отставка для многих стала вполне ожидаемой.

Коалиция большинства во главе с фракцией СДПК не стала откладывать вопрос о новом руководителе ЖК и уже сегодня предложила на пост депутата от фракции «Кыргызстан» Дастанбека Джумабекова.

ИА «24.kg» вспомнило историю смены спикеров в законодательной ветви власти и восстановило хронологию событий.

Медеткан Шеримкулов

«Легендарный парламент» проработал с 1990-го по 1994 год. Его председателем(тогда это был еще Верховный совет) был

Трения и разногласия, возникшие между разными ветвями государственной власти, привели к досрочному роспуску исторического созыва.

Очередная сессия Жогорку Кенеша, запланированная на 13 сентября 1994 года, не состоялась из-за отсутствия кворума. Создавшаяся ситуация была расценена как парламентский кризис, который завершился самороспуском.

В следующий созыв Медеткан Шеримкулов не попал. С 1995 года он занял оппозиционную нишу и критиковал курс президента Аскара Акаева.

На выборах 1995-го он был его основным оппонентом. В 2000-м Медеткан Шеримкулов стал послом в Турции. Он также шесть лет возглавлял дипломатическую миссию в Иране (с 2006-го по 2012-й).

В декабре 2012 года указом президента Алмазбека Атамбаева он отозван. В СМИ писали, что причиной послужили жалобы тогда первого вице-президента Ирана Резы Рахими на недипломатичное поведение посла.

Сам Медеткан Шеримкулов назвал эти сведения домыслами и черным пиаром.

Он ушел из большой политики. Иногда выступает с комментариями и дает оценку событиям.

Омурбек Текебаев

бессменный лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев стал спикером Жогорку Кенеша. После беспорядков 24 марта 2005 года президент Аскар Акаев был вынужден бежать из страны, и власть перешла в руки оппозиции.

Текебаев тогда, в смутное время переходного периода, сыграл серьезную стабилизирующую роль в качестве торага. Аскар Акаев, отказавшийся признать легитимность Курманбека Бакиева в качестве и.о. президента, признал легитимность спикера ЖК Омурбека Текебаева и согласился на переговоры только с ним.

10 июля 2005 года президентом Кыргызстана избрали Курманбека Бакиева.

С осени начинается политическая конфронтация между главой государства и Жогорку Кенешем. Дело дошло до личных оскорблений.

Омурбеку Текебаеву его эмоции фактически стоили кресла спикера (по официальной версии, в отставку он ушел по собственной инициативе) в феврале 2006 года.

Политическая карьера Текебаева прервалась 27 февраля 2017 года, когда ему предъявили обвинение в коррупции. 2 октября Бишкекский горсуд оставил в силе решение районного: Текебаев приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. 17 октября егоэтапировали вИК № 47.

Марат Султанов

спикером ЖК стал Марат Султанов. Его, сменившего Омурбека Текебаева, эксперты называли беспроблемным. Он никогда не шел на конфронтацию с «Белым домом», предпочитая решать конфликты и споры дипломатично.

В сентябре 2007 года Бакиев разогнал третий созыв. Марат Султанов лишился портфеля спикера. В 2007 году он стал главой Соцфонда. С 2009-го по 2010 год он министр финансов КР. В высший законодательный орган страны Марат Султанов вернется в 2010 году по списку партии «Ата-Журт». На парламентских выборах 2015 года он в списке партии «Бир Бол». Но в ЖК не проходит.

Сегодня Марат Султанов в политике не задействован, занимается бизнесом.

Адахан Мадумаров

в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы в парламент. Адахан Мадумаров идет в ЖК от партии «Ак Жол», получившей 71 мандат.

В декабре 2007 года его избрали спикером. На посту он не продержался и года. В конце весны 2008-го Мадумаров вынужден досрочно сложить свои полномочия.

Поводом послужил так называемый каповый скандал. Спикер ЖК Адахан Мадумаров возжелал обить стены кабинета ореховым капом. Это вызвало резкую критику и осуждение не только широкой общественности, но и депутатского корпуса.

Кроме того, Мадумаров публично конфликтует с лидером фракции «Ак Жол» Эльмирой Ибраимовой. «Белому дому» не понравилось, что спикер пытается внести раскол в монолитные, казалось бы, ряды президентской партии, и его вынуждают подать в отставку.

В результате Мадумаров покинул не только кресло торага, но и Жогорку Кенеш. Он добровольно отказался от мандата.

С 2008-го по 2009-й Мадумаров занимает должность секретаря Совбеза.

В 2010 году создает партию «Бутун Кыргызстан». Ни в пятый, ни в шестой созыв она не проходит.

Мадумаров обвиняет власти и ЦИК в фальсификации итогов голосования и уходит в оппозицию. Оппоненту власти не помешало ее предложение, и он в 2013-м уезжает до 2015 года в Турцию главой Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В 2017-м баллотируется в президенты страны. К финишу приходит третьим с результатом 6,78 процента голосов.

Айтибай Тагаев

после скандальной отставки Адахана Мадумарова спикером стал Айтибай Тагаев. На редкость компромиссная персона. Как тогда называли его эксперты, «случайный в политике человек».

Никаких громких заявлений Айтибай Тагаев не делал, ни с кем не ссорился и вообще старался лишний раз не подавать голос.

Чем он разгневал обитателей седьмого этажа, непонятно, но в декабре 2009 года его неожиданно смещают с должности торага и отправляют губернатором в Баткенскую область. После событий 2010 года об Айтибае Тагаеве ничего не слышно. По последним данным, он так же живет в Баткене и занимается продажей известковых пород.

Зайнидин Курманов

спикером стал Зайнидин Курманов. Он пробыл на посту всего три месяца. В апреле 2010 года после свержения президента Курманбека Бакиева четвертый созыв распущен. Больше Курманов в политику не возвращается. Он профессор КРСУ, продолжает заниматься преподавательской деятельностью. Также периодически выступает с экспертной оценкой.

Ахматбек Келдибеков

члены пятого созыва избрали спикером депутата от фракции «Ата-Журт» Ахматбека Келдибекова.

В июле 2011 года Келдибеков оказывается в эпицентре первого скандала.

Спикер во главе делегации ЖК летит с визитом в Малайзию и Индонезию. Но неожиданно выясняется, что торага с компанией планировал отдохнуть денек на Бали. Для поездки в курортный рай парламент зафрахтовал самолет. Но как только информация просочилась в СМИ, от вояжа пришлось отказаться.

На Келдибекова обрушились с критикой не только депутаты, которые не попали с ним в заграничное турне, но и тогдашний президент переходного периода Роза Отунбаева. Ему пришлось оправдываться, попутно обвиняя в клевете и аппарат Отунбаевой, и журналистов, которые, по его мнению, «тиражировали бред».

30 ноября 2011 года фракция «Ата Мекен» заявляет о выражении вотума недоверия Ахматбеку Келдибекову. Ее лидер Омурбек Текебаев указывает на превышение Келдибековым полномочий спикера и на подпорченный «облико морале».

В качестве доказательства социалисты демонстрируют фото Келдибекова, сделанное накануне Нового года на горнолыжной базе «Каприз» в обнимку с «вором в законе» Камчы Кольбаевым.

Последний в тот период находился в международном розыске. Коалиция, куда «Ата Мекен», кстати, не входила, поддерживает оппозиционную фракцию, объявляет о прекращении своего существования, и в декабре 2011 года депутаты снимают Келдибекова с должности торага.

В парламенте на посту главы комитета по бюджету и финансам он пробудет до ноября 2013 года. 20 ноября нардепа задержали.

Келдибекову предъявили обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, в злоупотреблении должностным положением и превышении полномочий.

12 ноября 2015 года судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев вынес экс-спикеру оправдательный приговор, при этом признав его виновным в незаконном создании представительства ЖК в Межпарламентской ассамблее стран СНГ и назначив ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч расчетных показателей.

11 марта 2016 года Бишкекский горсуд оставил в силе решение райсуда, но увеличил штраф до 10 миллионов сомов.

В декабре 2016 года Келдибеков вместе с Камчыбеком Ташиевым и Адаханом Мадумаровым создают оппозиционное движение. В июле 2017 года Келдибеков заявляет о намерении баллотироваться в президенты. Но ЦИК его не допускает к гонке, мотивировав это тем, что судимость политика будет погашена только 8 ноября 2017 года. Ахматбек Келдибеков опять остался в оппозиции.

Асылбек Жээнбеков

Социал-демократ Асылбек Жээнбеков избран спикером после смещения своего предшественника в декабре 2011 года. Он удержался в кресле до окончания срока пятого созыва. Покинуть пост ему пришлось, когда его брат Сооронбай Жээнбеков возглавил правительство.

Будучи спикером, Жээнбеков открыл в парламенте дополнительную намазкану. В обществе сразу же заговорили о чрезмерной религиозности торага.

Чыныбай Турсунбеков

Чыныбай Турсунбеков стал главой парламента. После ухода Асылбека Жээнбекова о своих спикерских амбициях заявили нардепы Бакыт Торобаев и Канатбек Исаев. Но их кандидатуры не прошли, так как оба набрали равное количество голосов. Коалиция большинства выдвинула Турсунбекова.

Противостояние с политсоветом СДПК и нежелание поддержать Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого социал-демократами единым кандидатом в президенты на съезде 15 июля 2017 года, стоили Чыныбаю Турсунбекову кресла торага.

Он сам хотел баллотироваться. Однако соратники по партии не оценили это желание. 25 октября 2017 года на пленарном заседании он заявил о своей отставке, но добавил, что из политики и Жогорку Кенеша уходить не собирается. Лидеры фракций коалиции большинства на внеочередном собрании заявили, что на вакантную должность есть претендент — депутат от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков. Он стал вторым по счету спикером шестого созыва.