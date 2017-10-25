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Власть

Жогорку Кенеш приступил к денонсации соглашения с Казахстаном

Жогорку Кенеш в первом чтении принял решение денонсировать соглашение с Казахстаном о выделении технической помощи размером $100 миллионов. За расторжение соглашения проголосовало 108 депутатов.

В соответствии с соглашением казахстанская сторона должна была в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз оказать помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить на прошлой неделе.

В правительстве КР денонсацию объяснили тем, что соглашение с Казахстаном о содействии в рамках ЕАЭС подписано в декабре 2016 года. В августе 2017 года между сторонами подписан детализированный перечень мероприятий технического содействия на $41 миллион. В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования. Учитывая, что до настоящего времени помощь кыргызской стороне не представлена, принято решение о денонсации.
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