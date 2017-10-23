У Минфина спросили о построенных за счет «Джеруя» школах

«За счет средств, поступивших от продажи лицензии на Джеруй, планировали построить 100 школ. Сколько из них построено и введено в эксплуатацию?» — спросил сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Жанар Акаев.

«Мы получили 3,6 миллиарда сомов. Почему в прошлом году не завершили? Проектно-сметная документация поступила поздно, и тендер провели только в декабре 2016-го. Поэтому школы не были завершены. За счет бюджета этого года финансируем», — ответил глава Минфина Адылбек Касымалиев.

«Уже год прошел, но до сих пор не заработали эти школы», — заметил Жанар Акаев.

«Мы не обещали, что построим за год», — ответил чиновник.