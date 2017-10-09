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Власть

В аппарате президента объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи

В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в Сочи. Об этом сообщил отдел информационной политики.

Предполагалось, что глава государства 10-11 октября примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране.

По поручению Алмазбека Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи направится делегация во главе с премьер-министром КР Сапаром Исаковым.
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