В аппарате президента объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи

В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в Сочи. Об этом сообщил отдел информационной политики.

Предполагалось, что глава государства 10-11 октября примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране.