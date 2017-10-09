В аппарате президента объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи

В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в Сочи. Об этом сообщил отдел информационной политики.
Предполагалось, что глава государства 10-11 октября примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
По поручению Алмазбека Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи направится делегация во главе с премьер-министром КР Сапаром Исаковым.
Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране.