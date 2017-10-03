Депутаты не приняли исполнение бюджета Бишкека за 2016 год

Депутаты городского кенеша не смогли принять исполнение бюджета Бишкека за 2016 год: не хватило голосов.

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Депутаты от СДПК Лев Васильев и Алмаз Кененбаев попросили коллег вернуться к вопросу и проголосовать «за». «Мы можем подискутировать о бюджете-2017, но давайте примем бюджет за 2016-й. Тем более он принят не нашим созывом. Нужно поддержать мэрию. Давайте проголосуем за то, чтобы вернуться к переголосованию. Это надо самих себя не уважать, чтобы не принять бюджет за прошлый год», - сказала зампредседателя БГК Валентина Лисниченко.

«Мы не говорим, что против изменений, но отметили много вопросов, которые остались без ответов. Технически или намеренно, но нам не представили полной информации. Пусть на следующую сессию вносят вопрос», - возразил депутат Асылбек Акылбеков («Онугуу-Прогресс»).

В итоге решено вернуться к вопросу сегодня, но позже - при рассмотрении поправок в бюджет 2017-го.