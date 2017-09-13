Визит Алмазбека Атамбаева в Ташкент запланирован на начало октября

Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент (Узбекистан) запланирован на начало октября. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в аппарате главы государства.

Отмечается, что поездка президента станет ответным визитом. Посетить Ташкент его пригласил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время госвизита в Бишкек на прошлой неделе. Он также направил благодарственное письмо по итогам поездки в Бишкек.

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Глава Узбекистана сообщил, что поручил правительству своей страны разработать и принять в ближайшие дни дорожную карту по обеспечению полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанию солидного пакета соглашений по итогам переговоров и встреч.

«С нетерпением ожидаю вашего ответного государственного визита в Узбекистан для продолжения нашего диалога, нацеленного на углубление узбекско-кыргызского многопланового сотрудничества», — говорится в письме.

Известно, что в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент также состоятся бизнес-форум и совместная выставка производителей кыргызских и узбекских товаров.