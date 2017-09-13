12:13
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Власть

Визит Алмазбека Атамбаева в Ташкент запланирован на начало октября

Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент (Узбекистан) запланирован на начало октября. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в аппарате главы государства.

Отмечается, что поездка президента станет ответным визитом. Посетить Ташкент его пригласил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время госвизита в Бишкек на прошлой неделе. Он также направил благодарственное письмо по итогам поездки в Бишкек.

Читайте по теме
Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек

Глава Узбекистана сообщил, что поручил правительству своей страны разработать и принять в ближайшие дни дорожную карту по обеспечению полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанию солидного пакета соглашений по итогам переговоров и встреч.

«С нетерпением ожидаю вашего ответного государственного визита в Узбекистан для продолжения нашего диалога, нацеленного на углубление узбекско-кыргызского многопланового сотрудничества», — говорится в письме.

Известно, что в рамках визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент также состоятся бизнес-форум и совместная выставка производителей кыргызских и узбекских товаров.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев: «Кумтор» не должен быть предметом грязных политических игр
Очень дорого. Авиабилет в Ош за 4,5 тысячи сомов возмутил депутата парламента
Новое правительство приносит присягу в парламенте. Присутствует президент
Шавкат Мирзиеев лишь четырежды за 14 лет разговаривал с премьерами Кыргызстана
О чем говорили Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев после переговоров
Узбекистан согласен на строительство Камбар-Аты
Впервые в истории! Промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе подписан
Атамбаева пригласили в Узбекистан. Могут подписать итоговый договор по границе
Последнее произведение Чингиза Айтматова перевели на узбекский язык
Шавкат Мирзиеев рассказал о разговорах начистоту с Алмазбеком Атамбаевым
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области