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Власть

Очень дорого. Авиабилет в Ош за 4,5 тысячи сомов возмутил депутата парламента

Депутат Алмазбек Эргешов потребовал от Государственного антимонопольного агентства разобраться, почему авиабилет в Ош стоит 4,5 тысячи сомов, а не одну тысячу, как обещали. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Депутат считает, что платить 4,5 тысячи сомов за полет, время которого составляет 35 минут, неправильно.

Алмазбек Эргешов коснулся и вопроса создания условий для развития туризма. Он обратил внимание на то, что после открытия границ с Узбекистаном увеличится приток туристов.

«Сегодня им сложно добраться до туристических мест. Нет нормальных дорог. Прошу правительство помочь с инфраструктурой на местах, потому что сегодня не только внутренние и иностранные туристы приезжают, но еще открыта граница с Узбекистаном, и оттуда тоже будут приезжать гости», — заключил Алмазбек Эргешов.

Накануне, сразу после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, впервые за семь лет открылся для свободного прохода пункт пропуска «Достук». Ранее граждане Кыргызстана и Узбекистана могли пересекать здесь границу только с телеграммой от приглашающей стороны.
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