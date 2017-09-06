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Общество

На кыргызско-узбекской границе открылся КПП «Достук»

Состоялось официальное открытие контрольно-пропускного пункта «Достук», расположенного на участке кыргызской-узбекской государственной границы между Ошской и Андижанской областями двух республик. 

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Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь мэрии города Ош Талантбек Канатбек уулу.

По его словам, «жители очень рады этому долгожданному событию».

«В настоящее время проходит праздничный концерт. С праздничной речью перед жителями выступают представители местных органов власти», - добавил пресс-секретарь.
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