У премьер-министра Кыргызстана новый советник

Талант Султанов назначен советником премьер-министра. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Талант Султанов родился в 1978 году. Он выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006) и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999), который окончил с отличием.

По информации пресс-службы правительства, Талант Султанов является координатором рабочей группы «Таза коом». Ранее занимал должность директора Национального института стратегических исследований КР и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.

Также он работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и Центральноазиатском офисе в Алматы.