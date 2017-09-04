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Власть

У премьер-министра Кыргызстана новый советник

Талант Султанов назначен советником премьер-министра. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Талант Султанов родился в 1978 году. Он выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006) и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999), который окончил с отличием.

По информации пресс-службы правительства, Талант Султанов является координатором рабочей группы «Таза коом». Ранее занимал должность директора Национального института стратегических исследований КР и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.

Также он работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и Центральноазиатском офисе в Алматы.
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