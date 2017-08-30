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Власть

Не ловить нарушителей ПДД, а предотвращать нарушения потребовали от главы МВД КР

«Безопасность на дорогах страны — самая острая проблема на сегодня. И я хотел бы обговорить важные нюансы и шаги, которые мы будем предпринимать для сокращения дорожно-транспортных происшествий, влекущих жертвы», — сообщил сегодня на совещании премьер-министр Сапар Исаков.

Глава кабмина напомнил о приближении 1 сентября. «Я хотел бы поставить перед вами конкретную задачу: максимально обеспечить безопасность наших детей. — сказал Сапар Исаков. — Хотел бы попросить министра внутренних дел, чтобы вы передислоцировали ваши подразделения. Чтобы они больше стояли рядом со школами и обеспечивали безопасность детей».

И большая просьба: чтобы патрульные службы стояли не за «зебрами», а перед, и не ловили людей, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД), а предупреждали нарушения. Это принципиально.

Сапар Исаков

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