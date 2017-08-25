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Власть

Выборы мэра Кара-Балты не состоялись. Протестует коалиция меньшинства

Выборы мэра Кара-Балты не состоялись из-за протеста коалиции меньшинства. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер фракции «Акшумкар» Куван Джанболотов.

По его словам, назначенная на сегодня сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание не пришли представители меньшинства в городском кенеше — пять депутатов от фракции «Эл Аман», четыре депутата от «Акшумкара», три депутата из «Кыргызстана» и один депутат из «Мекеним Кыргызстана».

«Мы продолжаем правовой протест против кандидатуры Данияра Шабданова на пост главы города Кара-Балты. Коалиция не будет участвовать и в следующей сессии и готова пойти на очередной роспуск горкенеша. Мы это делаем с одной целью, чтобы власти страны обратили внимание на наш город и отстранили от занимаемой должности и.о. мэра Данияра Шабданова», — прокомментировал ситуацию Куван Джанболотов.

Лидер еще одной отсутствовавшей фракции — «Эл Аман» — Мухабат Токомбаева рассказала, что на несогласных депутатов оказывают давление.

«Я являюсь директором двух учебных заведений в городе Кара-Балте. Не думала, что образование станет орудием для достижения цели. На нас оказывают большое давление через Министерство образования и науки. Не прекращаются необоснованные проверки наших учебных заведений. Их все время грозятся закрыть», — рассказала Мухабат Токомбаева.

Напомним, прежний созыв городского кенеша Кара-Балты распустили после того, как депутаты дважды не смогли избрать мэра.
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