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Власть

Парламентская коалиция готова утвердить на должность премьера Сапара Исакова

Коалиция парламентского большинства готова утвердить на должность премьер-министра Кыргызстана кандидатуру нынешнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше. 

В свою очередь лидер СДПК Иса Омуркулов рассказал  ИА «24.kg», что на днях консультации проведут коалиционные фракции. Они заслушают программу претендента на премьерство. А 25 августа на внеочередном заседании Жогорку Кенеша Сапара Исакова и предложенный им состав кабмина утвердят. 

Отметим, глава государства Алмазбек Атамбаев попросил торага созвать внеочередную сессию парламента. Накануне Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с тем, что баллотируется в президенты. Его кандидатура выдвинута на съезде социал-демократов 15 июля. Вчера ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова как кандидата. 
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