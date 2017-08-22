Парламентская коалиция готова утвердить на должность премьера Сапара Исакова

Коалиция парламентского большинства готова утвердить на должность премьер-министра Кыргызстана кандидатуру нынешнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.

В свою очередь лидер СДПК Иса Омуркулов рассказал ИА «24.kg», что на днях консультации проведут коалиционные фракции. Они заслушают программу претендента на премьерство. А 25 августа на внеочередном заседании Жогорку Кенеша Сапара Исакова и предложенный им состав кабмина утвердят.

Отметим, глава государства Алмазбек Атамбаев попросил торага созвать внеочередную сессию парламента. Накануне Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с тем, что баллотируется в президенты. Его кандидатура выдвинута на съезде социал-демократов 15 июля. Вчера ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова как кандидата.