09:57
+29
USD 69.48
EUR 79.27
RUB 1.16
Выборы

Сооронбай Жээнбеков стал единым кандидатом в президенты от СДПК

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков стал единым кандидатом в президенты. Выступая на съезде СДПК, он обозначил приоритеты Кыргызстана во внешней политике. 

По его словам, ключевым партнером для КР остается Россия, но Кыргызстан готов развивать сотрудничество с Китаем и другими странами в рамках интеграционных проектов, таких как ШОС, ЕАЭС и «Один пояс – один путь». «Приоритетным для нас является вопрос завершения процесса делимитации и демаркации», – сказал Сооронбай Жээнбеков. 

Он добавил, что готов баллотироваться в президенты. Аудитория поддержала это намерение громкими апплодисментами и одобрительным свистом. 

Сегодня на повестке дня два вопроса: выдвижение кандидата в президенты и отчет партии. 
Ссылка:
просмотров: 3763
Версия для печати
Материалы по теме
Арсланбек Малиев — еще один самовыдвиженец на президентский пост
Решение СДПК о выдвижении Жээнбекова кандидатом в президенты поступило в ЦИК
Сооронбай Жээнбеков рассказал о ключевых задачах
Сооронбай Жээнбеков: Учителя останутся в центре моего внимания
Кандидат в президенты от СДПК за привлечение в госуправление молодых кадров
Сооронбай Жээнбеков уверен, что «Таза коом» существенно снизит коррупцию
Осужденный за сбыт наркотиков тоже хочет быть президентом
XVI съезд Социал-демократической партии Кыргызстана. Фоторепортаж
Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру на пост президента. СДПК его освистала
Фарид Ниязов признался, что в работе СДПК есть недостатки
Популярные новости
Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру на&nbsp;пост президента. СДПК его освистала Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру на пост президента. СДПК его освистала
Не&nbsp;доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз Не доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз
Гендиректор ОТРК рассказал об&nbsp;угрозах от&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана Гендиректор ОТРК рассказал об угрозах от кандидатов в президенты Кыргызстана
Еще двое намереваются в&nbsp;президенты&nbsp;&mdash; экс-депутат и&nbsp;обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Еще двое намереваются в президенты — экс-депутат и обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»
Ночь скидок: бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom
10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения 10 идей, чем заняться летом: интересные мобильные развлечения
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти