Мирного урегулирования спора президента и Zanoza.kg не будет

Мирного урегулирования спора президента и Zanoza не будет. Об этом заявил сам Алмазбек Атамбаев сегодня на пресс-конференции.

По его словам, он не видит для этого возможности и уверен, что за клевету нужно отвечать, а журналистика должна быть честной.

«Эти клеветники позорят кыргызскую журналистику. Разве я виноват, что они пишут клевету? И по «Азаттыку» точно так было. Но там приехал президент Радио «Свобода». Он признал, что были неправильные моменты, поменял редакционную политику. Сейчас там юристы следят, чтобы правда была», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«Давайте уйдем от клеветы. Если я не дам этот урок, толку не будет. Остальные побоятся, договорятся. Если кто-то целенаправленно занимается клеветой, я буду наказывать», — заключил глава государства.

На этом пресс-конференция президента завершилась. Алмазбек Атамбаев отвечал на вопросы журналистов почти 3,5 часа. В завершение встречи он попросил сотрудников СМИ не обижаться на его резкие слова.