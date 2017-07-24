Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его историей с телохранителем

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его с помощью истории с телохранителем. Так он прокомментировал инцидент с задержанием его бывшего охранника Эркина Мамбеталиева.

Глава государства напомнил, что Эркин Мамбеталиев работал у него телохранителем до 2003 года. С тех пор прошло 14 лет, а его имя до сих пор связывают с президентом. Сам Алмазбек Атамбаев не видит для этого оснований.

«За это время у меня сменилось столько телохранителей! Но многие так и хотят связать Мамбеталиева с Атамбаевым. Что касается его задержания, то там было два человека. В машине было оружие. И оба задержанных были уже осуждены. Если Мамбеталиев был бы с Атамбаевым, то он бы был другим. Но он ушел к Рысбеку Акматбаеву, который хотел убить Атамбаева, но это почему-то быстро забылось. Я бы хотел призвать тех, кто пытается меня очернить с помощью истории с Мамбеталиевым или другим путем, отказаться от своих затей. Как говорят, танки грязи не боятся. Я не пощажу тех, кто будет предпринимать попытки очернить меня!» — прокомментировал Алмазбек Атамбаев.