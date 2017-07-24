14:50
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Власть

Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его историей с телохранителем

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его с помощью истории с телохранителем. Так он прокомментировал инцидент с задержанием его бывшего охранника Эркина Мамбеталиева.

Глава государства напомнил, что Эркин Мамбеталиев работал у него телохранителем до 2003 года. С тех пор прошло 14 лет, а его имя до сих пор связывают с президентом. Сам Алмазбек Атамбаев не видит для этого оснований.

«За это время у меня сменилось столько телохранителей! Но многие так и хотят связать Мамбеталиева с Атамбаевым. Что касается его задержания, то там было два человека. В машине было оружие. И оба задержанных были уже осуждены. Если Мамбеталиев был бы с Атамбаевым, то он бы был другим. Но он ушел к Рысбеку Акматбаеву, который хотел убить Атамбаева, но это почему-то быстро забылось. Я бы хотел призвать тех, кто пытается меня очернить с помощью истории с Мамбеталиевым или другим путем, отказаться от своих затей. Как говорят, танки грязи не боятся. Я не пощажу тех, кто будет предпринимать попытки очернить меня!» — прокомментировал Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 1253
Версия для печати
Материалы по теме
Мирного урегулирования спора президента и Zanoza.kg не будет
Первый проект железной дороги Кыргызстан — Китай был невыгоден стране
Алмазбек Атамбаев не боится размещать вторую российскую военную базу
Новый премьер в Кыргызстане появится в середине августа
Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не будет отзывать иски к Zanoza
Если бы не было СДПК. Президент рассказал, кого поддержал бы на выборах
Алмазбек Атамбаев не помнит, что делал 13 мая 2010 года
Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит Аскара Акаева
«Белизгейт» еще не окончен. Президент о нем помнит
MegaCom продадут за ту сумму, которую дадут потенциальные покупатели
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17&mdash;21 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 июля
Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с&nbsp;Liglass Trading Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с Liglass Trading
Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37&nbsp;миллионов, чтобы закрыть гавканье &laquo;Русгидро&raquo; Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова Алмазбек Атамбаев о президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!