Атамбаев: Люди, кому место в тюрьме, пиарятся и идут в президенты. Это пройдет

«Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло, как всегда, ушло после выборов», — заявил сегодня на пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, сейчас ему немного нервозно. Он переживает, чтобы люди снова не обманулись. Ведь народ в Кыргызстане доверчивый, быстро все прощает и забывает.

Сейчас люди, которым место в тюрьме, пиарятся и в президенты идут. Думаю, и это пройдет. Страна и люди становятся другими. Нужно определиться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя. Однодневная слава и шумиха не стоят судьбы народа и раскачки в стране. Алмазбек Атамбаев

«Я как-то сказал «дерьмо». Так сразу стали говорить, что Атамбаев не так выражается. Но это цензурное слово, но оно грубоватое. Есть и другие слова. Хочется, чтобы страна была в чистых руках, чтобы дальше только развивалась. Итоги выборов, какие бы они ни были, надо признавать. Главное, что мы гарантируем, что подсчет голосов будет честным. Другое дело, что кто-то будет продавать голоса, но что тут поделаешь... Мы не до конца разбудили людей, ответственность у них. Я гарантирую мирную передачу власти. Страна другая, силовые структуры другие. Если кто-то будет раскачивать ситуацию, я гарантирую, что они будут в другом месте», — заключил президент.