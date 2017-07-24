14:51
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Власть

Атамбаев: Люди, кому место в тюрьме, пиарятся и идут в президенты. Это пройдет

«Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло, как всегда, ушло после выборов», — заявил сегодня на пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, сейчас ему немного нервозно. Он переживает, чтобы люди снова не обманулись. Ведь народ в Кыргызстане доверчивый, быстро все прощает и забывает.

Сейчас люди, которым место в тюрьме, пиарятся и в президенты идут. Думаю, и это пройдет. Страна и люди становятся другими. Нужно определиться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя. Однодневная слава и шумиха не стоят судьбы народа и раскачки в стране.

Алмазбек Атамбаев

«Я как-то сказал «дерьмо». Так сразу стали говорить, что Атамбаев не так выражается. Но это цензурное слово, но оно грубоватое. Есть и другие слова. Хочется, чтобы страна была в чистых руках, чтобы дальше только развивалась. Итоги выборов, какие бы они ни были, надо признавать. Главное, что мы гарантируем, что подсчет голосов будет честным. Другое дело, что кто-то будет продавать голоса, но что тут поделаешь... Мы не до конца разбудили людей, ответственность у них. Я гарантирую мирную передачу власти. Страна другая, силовые структуры другие. Если кто-то будет раскачивать ситуацию, я гарантирую, что они будут в другом месте», — заключил президент.
Ссылка:
просмотров: 954
Версия для печати
Материалы по теме
Мирного урегулирования спора президента и Zanoza.kg не будет
Первый проект железной дороги Кыргызстан — Китай был невыгоден стране
Алмазбек Атамбаев не боится размещать вторую российскую военную базу
Новый премьер в Кыргызстане появится в середине августа
Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не будет отзывать иски к Zanoza
Если бы не было СДПК. Президент рассказал, кого поддержал бы на выборах
Алмазбек Атамбаев не помнит, что делал 13 мая 2010 года
Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его историей с телохранителем
Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит Аскара Акаева
«Белизгейт» еще не окончен. Президент о нем помнит
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17&mdash;21 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 июля
Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с&nbsp;Liglass Trading Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с Liglass Trading
Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37&nbsp;миллионов, чтобы закрыть гавканье &laquo;Русгидро&raquo; Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова Алмазбек Атамбаев о президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!