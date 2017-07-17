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Власть

За счет продажи MegaCom найдут деньги на безопасные дороги и защиту от ЧС

За счет продажи MegaCom найдут деньги на безопасные дороги и защиту от чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня сообщил журналистам секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, уже рассмотрен комплекс мер по двум вопросам. Совет безопасности его утвердил. В ближайшее время Совбез готовится представить его общественности. При этом на реализацию поставленных задач нужны финансы.

«Президент поставил задачу определить конкретные источники финансирования каждого пункта. В том числе обсуждается вопрос о том, что на эти цели будут потрачены средства, которые государство получит от продажи MegaCom», — прокомментировал Темир Джумакадыров.

Ранее чиновники правительства также обещали завершить строительство дороги на Иссык-Куле, планировав использовать деньги от продажи этой сотовой компании. 

MegaCom уже несколько лет выставляют на аукцион. Желающих приобрести проблемный объект среди инвесторов нет.
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