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Власть

С 2018 года передача инженерных сетей государству не будет облагаться налогом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев одобрил закон, согласно которому передача инженерных сетей не будет облагаться налогом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Налог на прибыль не надо будет платить при передаче специализированной организации на безвозмездной основе инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность объектов жилья. Эта услуга также является поставкой, освобожденной от НДС, и осуществляется на основании акта приема объекта в эксплуатацию.

Закон принят Жогорку Кенешем 7 июня. Он вносит в статьи 189 (необлагаемые доходы) и 253 (поставка на безвозмездной основе) Налогового кодекса поправки. Согласно ним, не облагается налогом на прибыль стоимость безвозмездно полученных специализированной организацией основных средств с:

- объектов социально-культурного, жилищно-коммунально-бытового назначения;

- дорог, водоснабжения и канализации;

- электрических сетей и приборов учета, подстанций;

- котельных и тепловых сетей;

- газовых сетей и приборов учета газа.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.
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