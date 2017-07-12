10:53
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал о поддержке учителей в Кыргызстане

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня на церемонии вручения госнаград рассказал о поддержке учителей в Кыргызстане.

По его словам, значительная часть среди получателей государственных наград – педагоги. «Заканчивается мой срок работы, скоро народ выберет нового президента. Я вспоминаю прошлые годы. Одной из важных задач была помощь учителям», - сказал он.

«Хорошо или плохо, но среднюю зарплату педагогов мы повысили в четыре раза. Заработала программа ипотечного кредитования. В этом году на Иссык-Куле в ведение Минобразования передали пансионат, там построят новые корпуса для отдыха учителей», - добавил президент.

«Проверяем и состояние школ. До конца года ни одной школы в аварийном состоянии не останется. Будет проводиться капремонт, будут строиться и новые здания», - заверил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Учителя, врачи и чиновники получат госнаграды от президента Кыргызстана
Не сдаваться судьбе назло призвал абитуриентов президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует
Алмазбек Атамбаев абитуриентам: Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний
Валентина Матвиенко рассказала Алмазбеку Атамбаеву о форуме «Дети содружества»
Атамбаев хочет, чтоб «политические тяжеловесы» России строили дачи на Иссык-Куле
Алмазбек Атамбаев о российских военных базах, ЕАЭС и Верхненарынском каскаде
Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Орозо айтом
Президент вспомнил, как работал кочегаром, и задумался о двойном гражданстве
Путин пропустит премьеру фильма о себе из-за неофициального ужина с Атамбаевым
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3&mdash;7 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 3—7 июля
Россия обратилась к&nbsp;странам СНГ с&nbsp;вопросом о&nbsp;поставке военных в&nbsp;Сирию Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о поставке военных в Сирию
Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует
Феликс Кулов готовит себе преемника Феликс Кулов готовит себе преемника
Бизнес
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции