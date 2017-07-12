Алмазбек Атамбаев рассказал о поддержке учителей в Кыргызстане

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня на церемонии вручения госнаград рассказал о поддержке учителей в Кыргызстане.

По его словам, значительная часть среди получателей государственных наград – педагоги. «Заканчивается мой срок работы, скоро народ выберет нового президента. Я вспоминаю прошлые годы. Одной из важных задач была помощь учителям», - сказал он.

«Хорошо или плохо, но среднюю зарплату педагогов мы повысили в четыре раза. Заработала программа ипотечного кредитования. В этом году на Иссык-Куле в ведение Минобразования передали пансионат, там построят новые корпуса для отдыха учителей», - добавил президент.

«Проверяем и состояние школ. До конца года ни одной школы в аварийном состоянии не останется. Будет проводиться капремонт, будут строиться и новые здания», - заверил Алмазбек Атамбаев.