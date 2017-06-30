В Кара-Балте не состоялась первая сессия кенеша. Депутаты протестуют

В Кара-Балте не состоялась первая сессия повторно избранного 28 мая городского кенеша. Депутаты меньшинства протестуют против кандидатуры Данияра Шабданова в мэры города, сообщила ИА «24.kg» депутат фракции «Эл Аман» Мухабат Токомбаева.

По ее словам, три фракции кенеша создали коалицию меньшинства. В нее вошли «Эл Аман» (5 мандатов), «Акшумкар» (4 мандата) и «Кыргызстан» (3 мандата). Лидером коалиции меньшинства избран депутат от «Кыргызстана» Данияр Карымшаков. Сегодня нардепы не явились на сессию горкенеша, и она не состоялась из-за отсутствия кворума.

«Мы продолжаем начатую в 2016 году акцию правового протеста против кандидатуры Данияра Шабданова на должность мэра. К нам присоединились два депутата от фракции «Мекеним Кыргызстан». Мы будем продолжать акцию до тех пор, пока не представят любую другую кандидатуру от коалиции большинства», — рассказала Мухабат Токомбаева.

Напомним, прежний созыв городского кенеша Кара-Балты распустили после того, как депутаты дважды не смогли избрать мэра. Тогда коалиция меньшинства также не являлась на заседания, чтобы не было кворума.