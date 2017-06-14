ЦИК должен огласить итоги президентских выборов не позднее 4 ноября

ЦИК утвердил календарный план на президентские выборы-2017. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, что агитация кандидатов согласно этому документу начнется 10 сентября и завершится 14 октября. А итоги выборов Центризбирком должен огласить не позднее 4 ноября. Отметим, что СМИ должны представить в ЦИК реестр на предоставление услуг по освещению агитационой кампании того или иного кандидата не позднее 1 августа.

Выборы главы государства пройдут 15 октября. О своем намерении баллотироваться заявили политики Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев. Политсовет СДПК в качестве единого кандидата выдвинул премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Не скрывает президентских амбиций и заключенный в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.