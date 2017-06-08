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Власть

Дмитрий Рогозин: Простаивающие с советского времени заводы должны заработать

«Простаивающие с советского времени предприятия должны заработать», — заявил сегодня заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин по итогам прошедшего в Бишкеке заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

По его словам, стороны обсудили возможное сотрудничество предприятий оборонного комплекса, созданных в советское время и не утративших связей, но долгое время стоявших без заказов. Такие заводы есть во всех странах ОДКБ. Повышение статуса комиссии позволило включить в ее состав людей, принимающих решения. В результате потребность в связях актуализировалась, заработали прямые контакты между предприятиями, сообщил Дмитрий Рогозин.

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«Сегодняшнее заседание предварялось не только деятельностью рабочей группы. Приехала делегация из представителей Министерства промышленности и торговли России. Они посетили в Бишкеке ряд предприятий, которые крайне важны. Есть план по другим предприятиям, которые сегодня стоят или работают лишь наполовину», — отметил Дмитрий Рогозин.

Уже известно, что российская делегация посетила завод «Дастан» и наметила по нему конкретные планы запуска. Рассматривается возможность совместной работы с ОАО «Нур». Предприятие выпускает разъемы для радиоэлектронной промышленности, которые востребованы на рынке. Делегация России вновь вернется в Кыргызстан в августе, чтобы изучить ситуацию на остальных простаивающих заводах. По итогам поездки к следующему заседанию комиссии представят детальный план по запуску производств в Кыргызстане.
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