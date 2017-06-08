Дмитрий Рогозин: Простаивающие с советского времени заводы должны заработать

«Простаивающие с советского времени предприятия должны заработать», — заявил сегодня заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин по итогам прошедшего в Бишкеке заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
По его словам, стороны обсудили возможное сотрудничество предприятий оборонного комплекса, созданных в советское время и не утративших связей, но долгое время стоявших без заказов. Такие заводы есть во всех странах ОДКБ. Повышение статуса комиссии позволило включить в ее состав людей, принимающих решения. В результате потребность в связях актуализировалась, заработали прямые контакты между предприятиями, сообщил Дмитрий Рогозин.
Уже известно, что российская делегация посетила завод «Дастан» и наметила по нему конкретные планы запуска. Рассматривается возможность совместной работы с ОАО «Нур». Предприятие выпускает разъемы для радиоэлектронной промышленности, которые востребованы на рынке. Делегация России вновь вернется в Кыргызстан в августе, чтобы изучить ситуацию на остальных простаивающих заводах. По итогам поездки к следующему заседанию комиссии представят детальный план по запуску производств в Кыргызстане.