Депутаты определились с датой проведения выборов президента Кыргызстана

Сегодня Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о выборах президента и отправил его на голосование.

По законопроекту, очередные выборы президента проводят в третье воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов.

Исходя из этого, голосование состоится 15 октября 2017 года.

После встречи президента КР Алмазбека Атамбаева с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой была озвучена дата голосования — 19 ноября . После этого юристы «Ата Мекена» заявили о нарушении, так как полномочия главы КР истекают 1 декабря. За такой короткий срок Центризбирком не успеет подвести итоги выборов. Социалисты предложили провести голосование 27 августа

Парламентарии согласились, что проводить выборы в конце ноября нецелесообразно. Предлагалось также рассмотреть дату 1 октября. После многократных споров и обсуждений, депутаты решили, что оптимально назначить голосование на 15 октября.

Законопроект в третьем чтении поддержали 106, против проголосовали 9 депутатов.