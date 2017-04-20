01:35
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Власть

Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября

Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении. «Таким образом, мы избежим кривотолков и ажиотажа. Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», — пояснил Иса Омуркулов.

Отметим, ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что они должны пройти 27 августа 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50041/
просмотров: 2779
Версия для печати
Материалы по теме
Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Кыргызстана
Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции
Накануне выборов-2017. Политики призывают к единству и согласию
Фарид Ниязов о дискуссии по дате президентских выборов
Дело мародеров. Парламент обсуждает скандальную тему
Алмазбек Атамбаев и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества
Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти в два тура
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Депутаты Жогорку Кенеша должны находиться на заседании в среду и четверг
Депутатов Жогорку Кенеша предлагают штрафовать за отсутствие на рабочем месте
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Если выборы пройдут 19 ноября, то&nbsp;будут нарушены нормы Конституции Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски