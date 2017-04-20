Выборы президента Кыргызстана могут пройти в третье воскресенье октября. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, соответствующий законопроект с поправками уже внесен в Жогорку Кенеш и принят в первом чтении. «Таким образом, мы избежим кривотолков и ажиотажа. Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», — пояснил Иса Омуркулов.

Отметим, ранее советник главы государства Фарид Ниязов прокомментировал дискуссию по дате президентских выборов. А депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заявляли, что они должны пройти 27 августа 2017 года.