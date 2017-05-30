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Власть

Завтра парламент Кыргызстана утвердит дату президентских выборов-2017

Завтра депутаты парламента Кыргызстана утвердят дату президентских выборов. Об этом ИА «24.kg» сообщил член фракции СДПК Дастан Бекешев.

По его словам, этот вопрос стоит в повестке дня.

Отметим, ранее народные избранники приняли в двух чтениях поправки в закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». В них говорится о наблюдателях, избирательном залоге и дне голосования. Ранее называлась дата главного политического события-2017 — 19 ноября. Затем сообщалось, что выборы пройдут 15 октября.

Если завтра ЖК утвердит 15 октября датой проведения выборов президента страны, то с 15 июня ЦИК начнет официальную регистрацию кандидатов на пост № 1.
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