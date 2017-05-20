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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 15–19 мая

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Бакыт Жумашев уволен с должности главы Государственной страховой компании.

Глава кабинета министров Сооронбай Жээнбеков неоднократно критиковал работу ГСО, а на заседании правительства, где рассматривали вопрос деятельности госорганов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, он дал ФУГИ поручение уволить Бакыта Жумашева.

Кубат Черикчиев назначен главой управления правового обеспечения ГРС.

Основными задачами управления являются правовое обеспечение деятельности ГРС, подготовка правовых актов, работа, связанная с совершенствованием нормативных правовых актов службы, обеспечение соблюдения требований законодательства.

Асылбек уулу Дамирбек переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы.

Депутат Жогорку Кенеша КР, первый вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбек вновь переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы, сообщила пресс-служба ЖК.

Азиатский совет Объединенного мира борьбы – Азиатская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы. С 2006 года представляет также грэпплинг, панкратион, пляжную борьбу, смешанные единоборства и этноспорт — традиционные виды борьбы разных народов.

В выборах участвовали 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента избрали путем голосования шесть вице-президентов и президента AAWC.

Дамирбек Асылбек уулу избран вице-президентом AAWC в 2013 году.

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Сформирован общественный совет Министерства иностранных дел.

Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов утвердила членов Общественного совета Министерства иностранных дел.

1. Анаркуль Султангазиева (эксперт-аналитик секретариата Межпарламентской ассамблеи СНГ);
2. Айбек Дунканаев (ОсОО «Газпром Кыргызстан», ведущий специалист);
3. Бекзат Иманкулов (магистрант);
4. Темирбек Нурматов (Дипакадемия МИД, доцент);
5. Муктарбек уулу Кубатбек (ОсОО «МКК «Титус ЦА», исполнительный директор);
6. Бермет Каниметова (временно не работает);
7. Рустам Алеев (НОПКР, генеральный директор);
8. Шавкат Абдужабаров (временно не работает);
9. Калыгуль Бейшеналиева (временно не работает).

В Джалал-Абаде задержаны оборотни в погонах.

Задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б. и сотрудник Общественного объединения «Против коррупции» Т.Н.

В настоящее время уголовное дело расследует отдел ГСУ МВД (г. Ош). Заместитель начальника Ала-Букинского РОВД уволен из ОВД.

О кадровых перестановках с 8 по 12 мая читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52211/
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