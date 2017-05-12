Сооронбай Жээнбеков поручил уволить главу Государственной страховой компании

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков дал поручение ФУГИ уволить главу Государственной страховой компании Бакыта Жумашева и объявил выговор нескольким министрам и руководителям ведомств. Такое решение принято на заседании правительства, где рассматривали вопрос деятельности госорганов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

За недостаточную работу по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий получили выговор министр финансов Адылбек Касымалиев, министр ЧС Кубатбек Боронов, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Предупреждения объявлены главе Национального энергохолдинга Айбеку Калиеву, министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, министру образования Гульмире Кудайбердиевой, министру труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой и полномочному представителю правительства в Ошской области Таалайбеку Сарыбашеву.

За недостаточную работу по предупреждению и ликвидации ЧС и неисполнение своих прямых функциональных обязанностей получили выговор заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Ахматжан Махамадов, глава Сузакского района Абдымуктар Маматов, первый замглавы Узгенского района Алишер Бакышев, замглавы Узгенского района Ибадат Мырзабаева.

Глава кабмина поручил полностью проверить деятельность Государственной страховой компании за два года, выяснить, на что потратили 100 миллионов сомов, выделенных ей из бюджета.

Глава кабмина пояснил, почему он вынес предупреждения и выговоры некоторым руководителям.