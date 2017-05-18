Депутаты интересуются, не опозорит ли их «Кыргызтелеком»

Депутатам интересно, не опозорит ли их «Кыргызтелеком» при реализации проекта «Безопасный город». Тему поднял Дастан Бекешев.

По его словам, некоторое время назад «Кыргызтелеком» увеличил стоимость Интернета. Граждане были возмущены. Депутат интересуется, не будет ли такого же с проектом «Безопасный город».

«Опозоримся опять. Частные каналы и интернет-провайдеры говорят, что тоже смогли бы заняться проектом. А населению ведь неважно, кто будет реализовывать, им просто надо, чтобы на дорогах стало безопаснее», — заключил Дастан Бекешев.

Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщал, что будет целесообразным на базе «Кыргызтелекома» обслуживать «Безопасный город». Но пока по тендеру все еще продолжаются судебные разбирательства.