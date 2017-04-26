Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года

На материально-технической базе ОАО «Кыргызтелеком» летом 2017 года ожидается запуск пилотного проекта «Безопасный город». Об этом сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО Нурлан Мадаминов. Отметим, пилотный проект планируется реализовать в городе Бишкеке.

«Кыргызтелеком» планирует запустить проект совместно с несколькими компаниями — разработчиками программно-аппаратного комплекса. Оборудование компании предоставили на безвозмездной основе.

Как сказал Мадаминов, «Кыргызтелеком» при реализации пилотного проекта выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.

Цель запуска пилотного проекта — демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике. Как известно, при полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, а также органов местного самоуправления.

Нурлан Мадаминов подчеркнул, что на материально-технической базе компании дешевле и легче запустить проект: «Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС по республике, а также имеющийся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта».

Он пояснил, что принимаемые меры необходимы как для фиксации нарушений, так и для решения задач МЧС и муниципальных служб.

В будущем проект может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и помочь в решении социальных и муниципальных вопросов, в оповещении чрезвычайных происшествий и т. д. Проект также будет предполагать анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такие экологические ситуации, как размыв русла реки, сход оползней и селей, загрязнение улиц (скопление мусора, свалка) и т. д. Нурлан Мадаминов

«Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказывать содействие в продвижении государственных проектов, таких как «Таза коом» и т. д.

Одновременно внедрение новых информационных технологий позволит обеспечить информационную безопасность страны в целом», — сказал глава компании.