Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года

«Кыргызтелеком» планирует запустить проект совместно с несколькими компаниями — разработчиками программно-аппаратного комплекса. Оборудование компании предоставили на безвозмездной основе.
Как сказал Мадаминов, «Кыргызтелеком» при реализации пилотного проекта выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.
Цель запуска пилотного проекта — демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике. Как известно, при полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, а также органов местного самоуправления.
Нурлан Мадаминов подчеркнул, что на материально-технической базе компании дешевле и легче запустить проект: «Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС по республике, а также имеющийся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта».
Он пояснил, что принимаемые меры необходимы как для фиксации нарушений, так и для решения задач МЧС и муниципальных служб.
В будущем проект может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и помочь в решении социальных и муниципальных вопросов, в оповещении чрезвычайных происшествий и т. д. Проект также будет предполагать анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такие экологические ситуации, как размыв русла реки, сход оползней и селей, загрязнение улиц (скопление мусора, свалка) и т. д.Нурлан Мадаминов
«Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказывать содействие в продвижении государственных проектов, таких как «Таза коом» и т. д.
Одновременно внедрение новых информационных технологий позволит обеспечить информационную безопасность страны в целом», — сказал глава компании.