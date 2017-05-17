16:07
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Власть

За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос

Президентские выборы в Кыргызстане станут главным политическим событием года. Скорее всего, они состоятся 15 октября.

Окончательную дату выборов главы государства Жогорку Кенеш наверняка утвердит до конца мая. Но уже сейчас в стране заметно активизировалось обсуждение возможных кандидатов на президентский пост.

О притязаниях на должность уже заявили Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. Молчит пока партия власти. Но, по нашим данным, сегодня состоится заседание ее политсовета. Не исключено, что от партии могут выдвинуть двух или даже трех кандидатов.

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Ссылка: https://24.kg/vlast/51854/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
СДПК проведет заседание политсовета
Дело Омурбека Текебаева передано в суд
Темир Сариев призвал кыргызстанцев отказаться от сортировки политиков
Депутаты почтили минутой молчания память погибших при сходе оползня
Бакыт Торобаев об отчете правительства: Кыргызстанцы не стали жить лучше
Омурбек Бабанов требует исключить МВД из комиссии по «Безопасному городу»
Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане
Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом»
Премьер заверяет, что проблем по CASA-1000 не будет
Депутат раскритиковал качество разметки на дорогах Кыргызстана
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к&nbsp;&laquo;Азаттыку&raquo; Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8&ndash;12&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая
Госпредприятиями Кыргызстана управляют родственники чиновников и&nbsp;воры Госпредприятиями Кыргызстана управляют родственники чиновников и воры
Дело Омурбека Текебаева передано в&nbsp;суд Дело Омурбека Текебаева передано в суд
Бизнес
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом