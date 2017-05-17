За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос

Президентские выборы в Кыргызстане станут главным политическим событием года. Скорее всего, они состоятся 15 октября.

Окончательную дату выборов главы государства Жогорку Кенеш наверняка утвердит до конца мая. Но уже сейчас в стране заметно активизировалось обсуждение возможных кандидатов на президентский пост.

О притязаниях на должность уже заявили Темир Сариев, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев. Молчит пока партия власти. Но, по нашим данным, сегодня состоится заседание ее политсовета. Не исключено, что от партии могут выдвинуть двух или даже трех кандидатов.