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Власть

Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга

Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга. Об этом заявил сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике министр финансов Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что для успешного списания долга нужна лишь поддержка депутатов. Других подробностей возможной сделки Адылбек Касымалиев не сообщил.

Министр отметил, что на сегодня госдолг страны превышает $3 миллиарда 780 миллионов и составляет 53 процента ВВП.

Сегодня депутаты рассматривают отчет правительства по итогам 2016 года. Его уже изучили все парламентские фракции и коалиция большинства. Ожидается, что отчет рассмотрят на заседании Жогорку Кенеша на этой неделе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50313/
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