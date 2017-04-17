22:04
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Власть

Деньги на ремонт дороги Балыкчи — Корумду (1 миллиард) нашел Алмазбек Атамбаев

На реконструкцию автодороги Балыкчи — Корумду нашли еще 1 миллиард сомов небюджетных средств, которые выделят в этом году. Об этом сегодня на заседании коалиции парламентского большинства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, эти деньги нашел лично президент Алмазбек Атамбаев во время одной из своих зарубежных поездок. При этом подробностей о том, какие средства и на каких условиях Кыргызстан получит на реконструкцию дороги, Сооронбай Жээнбеков не сообщил.

«В этом году мы еще 1 миллиард сомов дадим. Но надо открыто сказать, что в прошлом году дорогу начали строить с надеждой на то, что будет продан MegaCom и за счет этих денег дорогу закончат. Но вы же знаете, что даже при выделении двух миллиардов мы не могли ее закончить. Но там есть и еще одна проблема — нет тротуаров, переноса высоковольтных столбов. Мы, конечно, работаем над этим и принимаем волевое решение. И сам Алмазбек Шаршенович намерен принять серьезное решение по данной проблеме», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49713/
просмотров: 1505
Версия для печати
Материалы по теме
Коалиция большинства поддержала отчет правительства за 2016 год
Премьер-министр предложил кыргызстанцам научиться митинговать
В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут
На завершение недостроенных соцобъектов есть только треть нужных средств
Чиновники обходят пешком кыргызко-узбекскую границу, уточняя ее линию
Депутаты похвалили правительство за хорошую работу
По маршруту Бишкек — Кара-Балта предлагают запустить экспресс-поезд
Жесткий контроль строительства трассы Бишкек — Кара-Балта обещал премьер
Скоро по образованию в Кыргызстане можно будет заказывать панихиду
Руководителем аппарата парламента Кыргызстана вновь стал депутат пятого созыва
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами