На реконструкцию автодороги Балыкчи — Корумду нашли еще 1 миллиард сомов небюджетных средств, которые выделят в этом году. Об этом сегодня на заседании коалиции парламентского большинства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, эти деньги нашел лично президент Алмазбек Атамбаев во время одной из своих зарубежных поездок. При этом подробностей о том, какие средства и на каких условиях Кыргызстан получит на реконструкцию дороги, Сооронбай Жээнбеков не сообщил.

«В этом году мы еще 1 миллиард сомов дадим. Но надо открыто сказать, что в прошлом году дорогу начали строить с надеждой на то, что будет продан MegaCom и за счет этих денег дорогу закончат. Но вы же знаете, что даже при выделении двух миллиардов мы не могли ее закончить. Но там есть и еще одна проблема — нет тротуаров, переноса высоковольтных столбов. Мы, конечно, работаем над этим и принимаем волевое решение. И сам Алмазбек Шаршенович намерен принять серьезное решение по данной проблеме», — отметил Сооронбай Жээнбеков.