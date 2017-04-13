22:03
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Власть

Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова «сидит и воняет» в парламенте

Сегодня во время пленарного заседания поругались депутаты Аида Салянова из фракции «Ата Мекен» и глава временной депутатской комиссии по мародерству 2010 года Анвар Артыков (СДПК).

По словам Аиды Саляновой, Анвар Артыков с самого начала предвзято относится к лидеру фракции Омурбеку Текебаеву, поэтому стал председателем комиссии по делу о мародерствах, хотя, по ее словам, из-за конфликта интересов должен был взять самоотвод.

«Надеюсь, Бог меня убережет от встречи с такими людьми», — сказала депутат.

«Пусть меня Бог побережет от вас! Ела, пила вдоволь, почему бы теперь не успокоиться?» — парировал Анвар Артыков.

«Несете всякую чушь!» — крикнула Аида Салянова.

«Сама сидишь, говоришь тут, прям воняет», — ответил член СДПК.

Время для выступления Аиды Саляновой закончилось, она попросила дать ей дополнительное, потому что отведенное ушло на спор, однако спикер Чыныбай Турсунбеков отказал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49482/
просмотров: 11673
Версия для печати
Материалы по теме
Заместителю министра экономики Кыргызстана Баккельди Тюменбаеву объявили выговор
Каныбек Иманалиев хотел выступить вместо Никитенко. Спикер закрыл заседание
Бахадыр Сулейманов и Анвар Артыков поссорились из-за женщин
Депутаты интересуются у Анвара Артыкова, является ли он членом Союза писателей
Депутат предложил перейти Кыргызстану на латиницу по примеру Казахстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 3—7 апреля
Премьер-министр Кыргызстана с рабочей поездкой посетит Ошскую область
Депутат Жогорку Кенеша призвала коллег не использовать двойные стандарты
Развитие, выборы и мигранты. О чем еще говорили Атамбаев и его команда
Депутаты против передачи системы онкологии в частные руки
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в&nbsp;$17&nbsp;миллионов в&nbsp;РКФР Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Бизнес
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами