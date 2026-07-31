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Власть

Президент Азербайджана поблагодарил КР за помощь в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Кыргызстану за помощь в восстановлении Карабаха. Об этом он заявил на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана, которое проходит в Чолпон-Ате. 

«Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа — еще один символ нашего братства и навсегда останется памятником единства наших народов», — сказал Ильхам Алиев.

Он отметил, что открытие школы ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана.

Напомним, 30 июля Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. Сегодня в Чолпон-Ате состоялась его встреча с президентом Садыром Жапаровым в формате тет-а-тет. Кроме того, главы двух государств приняли участие в третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383654/
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