Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с госвизитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.
По данным пресс-службы главы КР, Садыр Жапаров встретил высокого гостя в международном аэропорту «Иссык-Куль».
На флагштоках были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Азербайджана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.
Также были представлены инсталляции, воссоздающие богатое культурно-историческое наследие кыргызского народа. Этно-воины продемонстрировали элементы кочевой культуры с ловчими птицами и тайганами.
Далее для лидеров была организована короткая концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили музыкальные произведения двух народов.
В ходе государственного визита главы стран 31 июля обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.
Также планируется подписание ряда двусторонних документов.