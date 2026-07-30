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Власть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с госвизитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

По данным пресс-службы главы КР, Садыр Жапаров встретил высокого гостя в международном аэропорту «Иссык-Куль».

На флагштоках были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Азербайджана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Также были представлены инсталляции, воссоздающие богатое культурно-историческое наследие кыргызского народа. Этно-воины продемонстрировали элементы кочевой культуры с ловчими птицами и тайганами.

Далее для лидеров была организована короткая концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили музыкальные произведения двух народов.

В ходе государственного визита главы стран 31 июля обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383603/
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