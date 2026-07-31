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Власть

Бишкек и Ташкент договорились о совместном использовании источника Чечме

Фото из интернета. Источник Чечме на кыргызско-узбекской границе

Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о совместном использовании источника Чечме, расположенного на кыргызско-узбекской границе. Документ вошел в пакет соглашений, подписанных 30 июля на Иссык-Куле президентами Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиеевым.

Содержание соглашения пока подробно не раскрывается. Ранее стороны заявляли, что намерены совместно регулировать использование воды, очистку источника и другие связанные с ним вопросы.

Чечме долгое время считался спорным участком кыргызско-узбекской границы. Источник находится рядом с Сохским районом Ферганской области Узбекистана и селом Чечме Кадамджайского района Баткенской области.

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В мае 2025 года занимавший тогда должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что после уточнения границы источник отошел Кыргызстану. При этом стороны продолжили обсуждать порядок его совместного использования.

В ноябре 2022 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял, что страны нашли общее решение по Чечме. По его словам, вопросы использования и очистки источника планировалось закрепить отдельным соглашением.

Отметим, что ранее ситуация вокруг Чечме неоднократно становилась причиной напряженности между жителями приграничных районов. Один из наиболее серьезных конфликтов произошел в мае 2020 года.

Напомним, о завершении делимитации кыргызско-узбекской границы Садыр Жапаров объявил 27 января 2023-го во время государственного визита Шавката Мирзиеева в Бишкек. После этого стороны продолжили работы по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383649/
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