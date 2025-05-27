Камчыбек Ташиев: Источник Чечме полностью перешел Кыргызстану

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев 26 мая посетил Айдаркен Кадамджайского района Баткенской области. В ходе встречи с местными жителями он рассказал о ходе делимитации кыргызско-узбекской границы и возобновлении работы стратегического сурьмяного комбината. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По словам Камчыбека Ташиева, с этого года в Айдаркене началась поэтапная работа по восстановлению деятельности сурьмяного комбината.

Он подчеркнул важность предприятия для экономической и промышленной безопасности страны, поручив местным властям оказывать всестороннюю поддержку в развитии производства.

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Особое внимание в ходе встречи уделено вопросам государственной границы. Глава ГКНБ сообщил, что ранее спорный участок — источник Чечме — официально и полностью передан на баланс Кыргызской Республики. При этом он отметил, что водные ресурсы источника, как и ранее, будут использоваться совместно обоими государствами.

Местным жителям даны подробные разъяснения по процессу делимитации и обмену территориями.

Напомним, в 2022 году Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение об отдельных участках узбекско-кыргызской границы. Позже, после ратификации документа Жогорку Кенешем, соответствующие законы подписал президент Садыр Жапаров.