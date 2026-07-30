Визит президента Узбекистана: как его встретили в Чолпон-Ате

В культурном центре «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате состоялась официальная церемония встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиеева в рамках его государственного визита в республику.

По данным пресс-службы главы КР, на площадке церемонии подняли государственные флаги двух стран, выстроили почетный караул. В мероприятии участвовали 40 этно-воинов, представивших элементы кыргызской национальной культуры.

Главы государств поприветствовали друг друга, приняли рапорт командира роты почетного караула, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Узбекистана.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев совершили обход строя военнослужащих.

Президент Узбекистана обратился к ним с традиционным приветствием: «Салам, аскер!»

В ходе церемонии лидеры двух государств познакомились с официальными делегациями и провели совместную фотосессию.

После официальной части президенты направились в национальную юрту, где состоялась встреча в формате тет-а-тет.