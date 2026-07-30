Визит президента Узбекистана: как его встретили в Чолпон-Ате

В культурном центре «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате состоялась официальная церемония встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиеева в рамках его государственного визита в республику.
Главы государств поприветствовали друг друга, приняли рапорт командира роты почетного караула, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Узбекистана.
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев совершили обход строя военнослужащих.
Президент Узбекистана обратился к ним с традиционным приветствием: «Салам, аскер!»
В ходе церемонии лидеры двух государств познакомились с официальными делегациями и провели совместную фотосессию.