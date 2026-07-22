Кыргызстан усилил контроль из-за санкций, но торговлю с Россией не остановит

Кыргызстан не помогает обходить международные санкции, однако не намерен ограничивать традиционную торговлю с Россией. При этом власти усилили контроль за банковскими операциями, экспортом товаров двойного назначения и деятельностью компаний, заявил в эксклюзивном интервью 24.kg первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев По его словам, кабмин считает односторонние санкции западных государств незаконными. Однако ограничения регулируются национальным законодательством стран, которые их вводят, поэтому Кыргызстан вынужден учитывать возникающие риски и вести переговоры с партнерами.

«Сегодня действуют санкционные режимы Великобритании, Канады, Соединенных Штатов и Евросоюза. Мы ведем с ними постоянный диалог», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он напомнил, что Кыргызстан придерживается нейтральной позиции и не поддерживает ни одну из сторон международных конфликтов.

«Мы готовы сотрудничать в рамках принятых режимов, чтобы не способствовать дальнейшему развитию конфликтов. Но традиционную торговлю ограничивать не будем», — подчеркнул первый замглавы кабмина.

Поставки для вооружений будут пресекать

По словам Амангельдиева, отдельный контроль установлен за товарами и комплектующими, которые могут использоваться при производстве вооружения.

Кыргызстан намерен усиливать экспортный контроль и не допускать поставок деталей, оборудования или других средств для вооруженных сил какой-либо из сторон конфликта.

«Все, что связано с поставками вооружения, будет находиться под усиленным контролем. Мы не должны допускать, чтобы через нашу территорию поставлялись детали или средства для той или иной армии», — заявил он.

В качестве примера Амангельдиев привел работу таможенных и пограничных органов. По его данным, изъято около 160 единиц различных товаров и принадлежностей, которые затем передали Вооруженным силам Кыргызстана.

Он не уточнил, о каких именно предметах идет речь, где их обнаружили и для какой страны они первоначально предназначались.

Кроме того, власти согласовали перечень товаров двойного назначения и ввели в отношении них дополнительные ограничения. Информацию о принимаемых мерах Кыргызстан передает международным партнерам.

Закрытие компаний после проверок

Амангельдиев подтвердил, что в Кыргызстане закрыли отдельные компании, деятельность которых вызвала подозрения.

По его словам, решения принимали после анализа операций, а не автоматически после требований иностранных государств.

«Мы не можем просто взять и закрыть компанию. Сначала проводится анализ. Если мы видим разовые сомнительные операции и возникают вопросы к учредителям, тогда решение принимается безболезненно», — сказал он.

Власти готовы пересматривать такие решения, если компания представит доказательства законности своей деятельности.

«Если возникнут вопросы, мы готовы разбираться в судебном или досудебном порядке. Если компании представят необходимые доказательства, мы будем защищать их интересы как в стране, так и на международном уровне», — отметил первый зампред кабмина.

Он признал, что санкционные риски для кыргызстанского бизнеса сохраняются постоянно, поскольку государство не может заранее отследить каждую операцию каждого предпринимателя.

Регистрация компании занимает около часа

Одной из причин возникновения рисковых компаний Амангельдиев назвал упрощенную систему регистрации бизнеса.

По его словам, в рамках улучшения условий ведения бизнеса Кыргызстан максимально облегчил создание юридических лиц. Зарегистрировать компанию сегодня можно примерно за час, после чего она получает возможность самостоятельно вести экономическую деятельность.

Никто не предполагал, что возникнет такая ситуация. Действия каждого предпринимателя очень сложно отслеживать. Данияр Амангельдиев

В условиях санкций упрощенная регистрация могла использоваться для создания компаний, проводивших единичные сомнительные операции или работавших непродолжительное время.

Банки усилили проверку переводов

Для снижения санкционных рисков власти усилили комплаенс-контроль в банковской системе.

Теперь перед проведением отдельных переводов банки проверяют не только сам платеж, но также контракты и деятельность юридического лица, от имени которого проводится операция.

По словам Амангельдиева, кыргызстанские банки проходили специальное обучение совместно с зарубежными партнерами.

«Прежде чем провести перевод от имени юридического лица, проверяются его контракты и деятельность самой компании. Мы провели не одно обучение по усилению комплаенс-контроля банковских операций», — сообщил он.

Первый замглавы кабмина добавил, что эти механизмы будут совершенствоваться.

Есть ли угроза для крупных банков и госпредприятий

Прямого ответа на вопрос, существует ли риск введения санкций против Национального банка, крупных государственных предприятий или системообразующих компаний, Данияр Амангельдиев не дал.

Он заявил, что консультации с западными странами продолжаются, а партнеры учитывают тесную интеграцию экономики Кыргызстана с российским рынком.

«Они с пониманием относятся к тому, что наши экономики очень тесно интегрированы. Вводить финансовые ограничения или ограничения товарных потоков не имеет смысла, потому что экономика сильно завязана на этих связях», — сказал он.

По оценке первого зампреда кабмина, совместно выработанные меры уже дают результаты. Однако санкционные вопросы остаются и требуют постоянного контроля.

«Острые вопросы существуют всегда. Санкции — новый механизм не только для нас, но и для самого Запада. Совершенных механизмов контроля и мониторинга пока нет», — отметил Амангельдиев.

По его словам, Кыргызстан намерен выполнять международные обязательства, одновременно не допуская ущерба для собственных предприятий и национальной экономики.

«Мы совместно учимся и работаем так, чтобы не нанести ущерб отечественному бизнесу. Международные обязательства должны выполняться без ущерба для экономики Кыргызстана», — заключил он.

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под международные санкции стали попадать компании из третьих стран. Так, в рамках 20-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против зарегистрированной в Бишкеке криптовалютной платформы TengriCoin, «Керемет Банка» и «Капитал Банка». Кроме того, полностью запретили поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и сложного коммуникационного оборудования.

С 2024 по 2025 год под различные ограничительные меры США, Великобритании, ЕС и Канады уже попали несколько коммерческих структур Кыргызстана. В их числе «Капитал Банк Центральной Азии», банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», платежная платформа A7, криптовалютные биржи Grinex и Meer. Первые санкции против частных компаний республики международные партнеры применили в июне 2024 года.